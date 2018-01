Land: 2,24 Mio. Euro für Bildungsinitiativen

Gefördert werden unter anderem die Programme Startbahn in Feldkirch und Bludenz, die Werkstadt in Bregenz und Lustenau sowie Job Ahoi und Albatros in Dornbirn. Auch die Lehrstellensuche wird unterstützt.

Bei den vom Land Vorarlberg unterstützten Maßnahmen handelt es sich konkret um die niederschwelligen Beschäftigungs- und Ausbildungsinitiativen Startbahn in Feldkirch und Bludenz, Werkstadt in Bregenz und Lustenau sowie Job Ahoi und Albatros in Dornbirn, um die Programme „Pflichtschulabschluss“ des Berufsförderungsinstituts (BFI) der Arbeiterkammer Vorarlberg und der Volkshochschule Götzis, um die Lehrgänge zur Berufsreifeprüfung an den Vorarlberger Volkshochschulen Bregenz, Götzis und Bludenz und um das Projekt „Jugendcollege – Basisqualifizierung junger Flüchtlinge“.

Wallner: Investition in den Arbeitsmarkt

Mit diesen Qualifizierungs-, Bildungs- und Beschäftigungsinitiativen werden die Voraussetzungen für einen guten Ein- bzw. Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt geschaffen, so Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Einerseits gehe es natürlich um die persönlichen Chancen jedes Einzelnen, auf der anderen Seite sei eine hohe Beschäftigungsrate ein wichtiger Wettbewerbsfaktor für den gesamten Wirtschaftsstandort Vorarlberg und ein zentraler Aspekt von Armutsprävention.

Niederschwellige Initiativen

Bei den niederschwelligen Beschäftigungs- und Ausbildungsinitiativen Startbahn in Feldkirch und Bludenz, Werkstadt in Bregenz und Lustenau sowie Job Ahoi in Dornbirn sind die jungen Klientinnen und Klienten geringfügig in Beschäftigung. Parallel dazu werden sie bei der Lehrstellensuche und Bewerbung begleitet. Die Teilnahme an den Initiativen ist freiwillig, die Entlohnung erfolgt auf dem Tagelöhnerprinzip.

Im Projekt „Albatros“ haben die Jugendlichen zudem die Möglichkeit, ihren Pflichtschulabschluss nachzuholen. „Die Programme geben den teilnehmenden Jugendlichen die Chance, fit für den Arbeitsmarkt zu werden, Selbstwertgefühl zu entwickeln und Klarheit über die eigenen Möglichkeiten zu gewinnen“, so Wallner. Konkret werden 2018 rund 250 Jugendliche von den 60 angebotenen Plätzen profitieren können.

Die Bildungsmaßnahme „Pflichtschulabschluss“, die das Berufsförderungsinstitut der Arbeiterkammer sowie die Volkshochschule Götzis anbieten, eröffnet die Möglichkeit, einen Pflichtschulabschluss kostenfrei nachzuholen. An den neu genehmigten Lehrgängen können insgesamt 40 Personen teilnehmen.

Projekt „Jugendcollege“

Das Projekt „Jugendcollege“ richtet sich an bildungsferne Flüchtlinge im Alter von 15 bis 25 Jahren, die anschließend einen Pflichtschulabschluss machen möchten oder auf der Suche nach einer Lehr- oder Arbeitsstelle sind. Diese jungen Flüchtlinge verfügen oft über keinen Schul- oder Ausbildungsabschluss. Neben den 200 Teilnehmenden am Standort in Feldkirch wurde ein weiterer Projektstandort mit 240 Teilnehmenden in Dornbirn eingerichtet.