Zahl der Verkehrstoten leicht gestiegen

Die Zahl der Verkehrstoten ist im vergangenen Jahr in Vorarlberg wieder leicht gestiegen. Laut VCÖ verloren 15 Personen im Straßenverkehr das Leben. Österreichweit ist das der niedrigste Wert.

2016 belief sich die Zahl der Verkehrstoten noch auf 11. Dennoch handelt sich um einen historisch niedrigen Wert (siehe Tabelle). In ganz Österreich starben im vergangenen Jahr mehr als 400 Personen im Straßenverkehr - das sind laut VCÖ fast doppelt so viele wie in der Schweiz. Einmal mehr verlangt der Verein ein konsequenteres Vorgehen gegen Schnellfahren und ein dichteres Bahnnetz mit häufigeren Verbindungen.