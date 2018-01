Feuerwehr rückte in Silvesternacht elf Mal aus

Die Silvesternacht ist heuer eher ruhig verlaufen: In Summe elf Mal mussten die Feuerwehren ausrücken. Mehr zu tun hatten die Polizisten im Land: Rund 100 Einsätze gab es landesweit zu verzeichnen.

Übereifrige und meist jugendliche Silvesterfans nervten so manchen Anrainer mit Böllern und Raketen: Polizisten im ganzen Land mussten etliche Male wegen Lärmbelästigungen ausrücken. Zu späterer Stunde sorgten dann betrunkene Party-Gänger für Raufereien. In einzelnen Fällen wurden Beteiligte leicht verletzt, es wurde aber niemand festgenommen, teilt die Landespolizeidirektion mit.

Wenige Feuerwehreinsätze

Die Feuerwehren waren in der Silvesternacht elf Mal im Einsatz. In Nüziders hatte eine verirrte Rakete ein Feuer unter einem Auto ausgelöst. In mehreren Ortschaften brannten Hecken und Bäume durch Feuerwerkskörper. Vereinzelt steckten unbekannte Täter Altkleider- und Müllcontainer mit Raketen in Brand, etwa in Hörbranz.

Der größte Vorfall ereignete sich in Feldkirch, wo gegen 6.00 Uhr morgens ein Schuppen in Brand geriet. Verletzte gab es dabei nicht, die Brandursache ist noch unklar.