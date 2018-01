Noelia ist Vorarlberger Neujahrsbaby 2018

Das Vorarlberger Neujahrsbaby 2018 heißt Noelia und kommt aus Rankweil. Das Mädchen erblickte um 1.17 Uhr im Landeskrankenhaus Feldkirch das Licht der Welt. Die erste Vorarlbergerin wurde schon vorher in Tirol geboren.

Noelia brachte bei der Geburt 3.210 Gramm auf die Waage und war 50 Zentimeter groß. Sie ist das erste Kind ihrer Eltern Rebecca und Ingo.

Schon um 0.12 Uhr kam die kleine Emma in der Klinik Innsbruck per Kaiserschnitt zur Welt. Die Eltern von Emma, Debora Wopfner (23) und Fußballprofi Alexander Joppich (22), sind in Lustenau wohnhaft. Bei der Geburt wog sie 2.740 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Auch Emma ist das erste Kind ihrer Eltern.

Österreichisches Neujahrsbaby aus der Steiermark

Das österreichische Neujahrsbaby 2018 kommt aus der Steiermark: Julia kam um 0.01 Uhr im Krankenhaus Leoben zur Welt. Sie überholte damit haarscharf ihren Landsmann Florian, der um 0.02 Uhr im Landeskrankenhaus Weststeiermark in Deutschlandsberg das Licht der Welt erblickte.

