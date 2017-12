Zug wegen „Waffenkoffer“ evakuiert

Wegen eines vermeintlichen Waffenkoffers musste am Dienstagabend in Rorschach (CH) ein Zug evakuiert werden. 50 Personen mussten den Zug verlassen, der Koffer, der Messer enthielt, wurde an seinen Besitzer retourniert.

„8-tung - Gefährlich - Waffe“ stand auf dem Koffer geschrieben, der kurz nach 21.00 Uhr im Zug entdeckt wurde. Zudem war er mit Sprengsymbolen und einer Telefonnummer versehen. Die Kantonspolizei St. Gallen ließ den Zug in Rorschach evakuieren, rund 50 Personen mussten den Zug verlassen. Der Zug wurde durchsucht und verschlossen.

Kantonspolizei St. Gallen

Die Polizei machte schließlich den Besitzer ausfindig und übergab ihm den Koffer, in dem sich Messer befanden. Der Mann - ein Hobbykoch - gab an, den Koffer in Landquart im Zug vergessen zu haben. Er habe den Koffer beschriftet, damit seine Kinder ihn nicht öffnen.