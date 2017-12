Positive Entwicklung bei älteren Arbeitnehmern

Eine positive Entwicklung hat es im Jahr 2017 bei älteren Arbeitnehmern am Arbeitsmarkt gegeben. Zwar ist die Zahl der Arbeitslosen ab 50 gestiegen, aber nicht mehr so stark wie in den Jahren zuvor, so das AMS Vorarlberg.

Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2017 hat sich auch die Situation bei älteren Arbeitslosen entspannt. Nach Angaben von AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter gab es heuer in der Gruppe der über 50-Jährigen gegenüber 2016 nur noch einen Anstieg von 2,2 Prozent. 2015 lagen die Zuwächse in dieser Altersgruppe noch bei 5,3 Prozent.

Die Erwartungen wurden damit zwar nicht ganz erfüllt, sagt Bereuter, er hoffe aber, dass im neuen Jahr auch die Arbeitslosenzahlen in der Gruppe der über 50jährigen zurückgehen.

Aktion 20.000 laut Bereuter erfolgreich

Erfolgreich ist laut Bereuter die Aktion 20.000, die zum Ziel hat, Personen ab 50 Jahren wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Er könne sich aber vorstellen, dass sie eingeschränkt wird und dass nur die Hälfte der 370 geplanten Arbeitsverhältnisse finanziell unterstützt wird. Die Aktion sei für Personen über 50 gesellschaftlich sehr wichtig. Ohne Lohnkostenunterstützungen wäre eine Vermittlung sehr schwierig, so Bereuter.

Gute Prognosen für 2018

Für das neue Jahr zeigt sich Bereuter zuversichtlich. Laut Prognosen gehe man davon au von einem weiteren Wirtschaftswachstum von etwa 2,5 bis 2,8 Prozent aus. Das sei eine sehr gute Ausgangslage für heimische Unternehmen, die weiterhin Arbeitskräftebedarf haben werden, so Bereuter. Dadurch erhoffe man sich, dass die Arbeitslosigkeit weiter sinken werde - mehr dazu in Arbeitsmarkt: 2017 brachte 3.000 neue Stellen (vorarlberg.ORF.at; 16.12.2017)