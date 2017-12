Zahlreiche Einsätze wegen Familienstreitigkeiten

An den Weihnachtstagen musste die St. Galler Kantonspolizei über ein Dutzend mal zu Streitigkeiten im häuslichen Rahmen ausgerücken. Ein 35-Jähriger war zu seiner Freundin derart rabiat, dass ihn die Polizei mitnahm.

Meist ging es bei den mitunter handgreiflichen Streitereien um Familien- und Beziehungsprobleme sowie unterschiedliche Auffassungen über die Erziehung der Kinder, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Teilweise war auch Alkohol im Spiel. So wurde ein betrunkener 35-jähriger Slowake nach einem tätlichen Angriff auf seine Freundin festgenommen. Auch gegen die Polizisten wurde er handgreiflich. Er darf nun zehn Tage nicht in die Wohnung zur Freundin und zu seinem sieben Wochen alten Kind zurück.

Mehrere Auseinandersetzungen um Sorgerecht

Zudem löste eine nicht anerkannte Vaterschaft für ein einmonatiges Kind einen Polizeieinsatz aus. Weiters mussten Beamte bei einer verbalen Auseinandersetzung um ein Einjähriges und eine Scheidung eingreifen. Weil der Mann daheim Gegenstände zertrümmerte, wurden eine Frau und ein Kleinkind zu Verwandten gebracht. In einem anderen Fall stritt sich ein Paar wegen einem schreienden vierjährigen Kindes derart lautstark über pädagogische Fragen, dass die Nachbarn die Polizei riefen.