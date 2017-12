Notschlafstellen stoßen an ihre Grenzen

Vorarlberg scheint ein reiches Land zu sein, dennoch gibt es auch im Ländle zahlreiche Obdachlose. Gerade im Winter sind die Notschlafstellen besonders rar - derzeit stoßen die Einrichtungen an ihre Grenzen - Menschen müssen auch abgewiesen werden.

206 Klienten haben im vergangenen Jahr in der Notschlafstelle der Caritas am Feldkircher Jahnplatz übernachtet - insgesamt über 2.400 Mal. Jetzt im Winter sei der Zulauf nicht stärker als im Sommer, aber, natürlich: wer jetzt keine Wohnung hat, ist mehr unter Druck als wenn es draußen warm ist.

Kaplan-Bonetti-Stiftung voll ausgelastet

Voll ausgelastet sind auch die Notschlafplätze bei der Kaplan-Bonetti-Stiftung in Dornbirn, sagt Geschäftsführerin Cornelia Matt. Sie fürchtet, dass die von der neuen Regierung angekündigten Kürzungen bei der Mindestsicherung die Notlage vieler Menschen weiter verschärft.

ORF

Andrang beim DOWAS wird größer

Und Michael Diettrich, Geschäftsführer beim Dowas in Bregenz sagt: die elf Notschlafplätze seien in so gut wie jeder Nacht vollständig ausgelastet - beim Dowas müssten mehr Leute abgelehnt werden als früher.