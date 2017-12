Biomasse-Kraftwerk: Zwei Brände in 24 Stunden

In einem Biomasse-Heizkraftwerk in Schruns ist es innerhalb von 24 Stunden zu zwei Schwelbränden mit starker Rauchentwicklung gekommen. Bereits am frühen Samstagmorgen hatte es in der Anlage gebrannt.

Um kurz vor 6.00 Uhr am Samstagmorgen kam es im Biomasse-Heizkraftwerk in Schruns zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung. Grund dafür dürfte laut Polizei eine Selbstentzündung gewesen sein. Da sich die Glutnester in den unteren Schichten des Hackgutes befanden, mussten diese Hackschnitzel von der Feuerwehr umgeschichtete werden. Die Feuerwehr Gantschier war mit rund 30 Mann im Einsatz, die Löscharbeiten dauerten insgesamt sechs Stunden. Verletzt wurde niemand.

Keine 24 Stunden später gab es dann am Morgen des Heiligen Abend um 7.20 Uhr erneut Brandalarm im Biomasse-Heizkraftwerk in Schruns. Es war ebenfalls zu einem Schwelbrand im Bereich des Hackschnitzeldepots gekommen. Laut dem Einsatzleiter der Ortsfeuerwehr Gantschier soll sich der Brand auch beim zweiten Mal selbst entzündet haben.