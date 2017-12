Siebenjähriger in Lustenau angefahren

Ein siebenjähriger Bub ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Lustenau leicht verletzt worden. Er war unmittelbar vor einem Pkw auf die Fahrbahn gelaufen, es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.40 Uhr: Ein 60-jähriger Pkw-Lenker fuhr vom Engel-Kreisverkehr kommend auf der Nigrellistraße in Richtung Alpstraße. Als er auf Höhe der Hasenfeldstraße an einer Gruppe Kinder vorbeifuhr, lief ein Bub aus der Gruppe unmittelbar vor dem Pkw auf die Fahrbahn.

Trotz Notbremsung kam es zum Zusammenstoß, der Bub wurde leicht verletzt. Die Polizei Lustenau sucht nach Zeugen des Unfalls (Telefonnummer 059 133 8144).