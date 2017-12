940 Euro Strafe: Ruhezeit nicht eingehalten

Die Autobahnpolizei hat am Donnerstag einen Lkw aus dem Verkehr gezogen. Der Lkw war deutlich zu schnell unterwegs, zudem hatte der Lenker durch Manipulation des digitalen Tachografs die Ruhezeitbestimmungen umgangen.

Der Lkw mit niederländischem Kennzeichen war Donnerstagabend, gegen 21.14 Uhr, auf der S 16 in Richtung Deutschland unterwegs. Statt der erlaubten 80 km/h fuhr er 105 km/h. Der Lkw-Lenker wurde anschließend am Verkehrskontrollplatz Nüziders einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der digitale Tachograf manipuliert war und so die Ruhezeitbestimmungen umgangen wurden.

940 Euro Strafe und Anzeige

Der 31-jährige Lenker durfte die Fahrt erst nach einer neun-stündigen Ruhezeit fortsetzen. Zuvor musste er eine Sicherheitsleistung von 940 Euro hinterlegen. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Lenker an die Staatsanwaltschaft Feldkirch und an die Bezirkshauptmannschaft Bludenz angezeigt.