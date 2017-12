Zukunft von Wozabal in Rankweil ungewiss

Das Wiener Textilunternehmen Salesianer Miettex hat alle österreichischen Wozabal-Standorte erworben - außer dem in Rankweil. Für die 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird nach wie vor nach einer Lösung gesucht.

„Wir versuchen da eine andere Lösung zu finden, die aber regional vor Ort in Vorarlberg sein wird“, sagte Rudolf Mitterlehner, einer der Insolvenzverwalter der Firma Wozabal, am Mittwoch. Interessenten gebe es, der Vorgang sei aber noch nicht abgeschlossen. Mitterlehner bezweifelte, dass es noch vor Weihnachten zu einem Abschluss für Rankweil kommen wird.

Wozabal stellte im August mehrere Insolvenzanträge, weil die Gesamtschulden des Unternehmens über 100 Mio. Euro betrugen. Am Mittwoch wurde in Wien der Verkauf des Unternehmens bekanntgegeben. Über die Quote für die Gläubiger wollte man noch keine Prognose abgeben. Zuletzt hatten selbige den Sanierungsplan des ehemaligen Eigentümers Christian Wozabal mit einer Quote von 30 Prozent abgelehnt. Das Insolvenzverfahren werde noch dauern.

