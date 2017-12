Vogel-Killer Glas wird unterschätzt

Glasfronten sind in der modernen Architektur nicht mehr wegzudenken. Der Baustoff soll für Leichtigkeit sorgen, doch für Vögel wird er immer öfter zur tödlichen Falle. Das Problem wird unterschätzt, dafür gibt es auch in Vorarlberg Beispiele.

Ausgerechnet der Sitz vom Naturschutzverein Rheindelta in Hard war lange Zeit ein regelrechter Vogelkiller. Nun wurde gehandelt, sagt Vereinsobmann Walter Niederer. Seit die Glasfront mit Streifen beklebt wurde, fliegen deutlich weniger Vögel gegen die Scheibe, sagt Niederer.

Vögel fliegen gegen die „Welle“ in Bregenz

Mit ähnlichen Problemen hat auch das Cafe „Welle“ am Bregenzer Hafen zu kämpfen. Gerade am Bodensee-Ufer sind 100 Vogelarten unterwegs und immer wieder fliegen Vögel gegen die Glasfront des Gebäudes, so die Naturschutzanwaltschaft. Auch dort wurden die Scheiben nun beklebt. Nun hofft man auf weniger tote Vögel.

Naturschutzanwaltschaft prüft gewisse Neubauten

Rund 200 Bauvorhaben bekommt die Naturschutzanwaltschaft jährlich zur Prüfung auf den Tisch. Der Vogelanprall sei dabei ein wichtiges Thema, sagt Anna Tschegg von der Naturschutzanwaltschaft. Bei Neubauten schauen wir darauf, dass Vogelfallen entschärft werden, so Tschegg. Aber nicht alle öffentlichen Gebäude brauchen eine naturschutzrechtliche Bewilligung.

Gefahr auch für Menschen

Die Liste der tödlichen Vogelfallen wird täglich länger. Sie reicht von Wintergärten über Glasbrüstungen bis hin zu Lärmschutzwänden. Nicht nur Vögel haben Probleme mit Glasfronten, auch Menschen rennen immer öfter gegen Scheiben. In Höchst sorgt die neue Bushaltestelle am Kirchplatz für Kopfschütteln. Gunnar Alge vom Tierschutzverein Höchst engagiert sich seit langem für mehr Bewusstsein in Sachen Vogelanprall und mehr Rücksichtnahme auf Vögel beim Bauen.

Vogel in dunkle Schachtel geben

Ein Tipp des Vogelschützers Alge: Wenn ein Vogel gegen eine Glasscheibe prallt und bewegungslos ist, dann soll man ihn in eine dunkle Schachtel geben. Nach ein paar Stunden würde sich dann zeigen, ob er durchkommt oder nicht.

Greifvogelaufkleber wirkungslos

Keinen Schutz bieten Greifvogelaufkleber. Sie können den Vogelanprall nicht verhindern, so die Experten. Vogel-Aufkleber lösten nämlich keine Fluchtreaktion aus. Viele Vögel würden unmittelbar neben diesen Aufklebern gegen die Glasscheibe prallen.

