Fahrerflucht in Lustenau: Radfahrer angefahren

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht wird aus Lustenau gemeldet. Ein 18-jähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstag von einem rückwärtsfahrenden Auto angefahren und verletzt. Nun werden Zeugen gesucht.

Der 18-jährige Fahrradfahrer war gegen 12.00 Uhr auf der Bahnhofsstraße in Lustenau in Richtung Höchster Straße unterwegs. Wenige Meter nach der Unterführung, Höhe Höchster Straße 1, fuhr ein schwarzes Auto rückwärts aus einer Hauseinfahrt und übersah laut Polizei den vorbeifahrenden Radfahrer. Der 18-jährige stürzte und blieb kurz benommen auf der Straße liegen. Er verletzt sich am linken Bein.

Der unbekannte Autolenker (Kennzeichen, Marke und Type sind unbekannt) fuhr nach Angaben der Polizei nach dem Unfall in Richtung Zentrum/Bahnhofsstraße. Zeugenhinweise nimmt Polizeiinspektion Lustenau entgegen.