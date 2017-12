Früher Wintereinbruch heizt Buchungen an

Die Vorarlberger Beherbergungs-Betriebe sind über die Weihnachtsferien bereits gut ausgelastet. Vor allem die Silvesterwoche ist im Bregenzerwald und Montafon bereits so gut wie ausgebucht.

Die Berge in Vorarlberg sind tiefverschneit. Je mehr Schnee im Dezember liegt, desto besser ist die Buchungslage. Durch den frühen Wintereinbruch und den damit verbundenen Start der Skigebiete steigt die Nachfrage täglich.

Im Bregenzerwald und im Montafon ist die Silvesterwoche bereits nahezu ausgebucht. In der ersten Ferienwoche gibt es aber noch freie Quartiere, heißt es von den Tourismusbüros. Der Wintertourismus zieht aber auch in der Bodenseeregion spürbar an, sagt Tourismus-Direktor Christian Schützinger. Viele Vereine quartieren sich im Rheintal ein, um von hier tagsüber in die Skigebiete zu fahren.

Und auch am Arlberg ist die Buchungslage für die Weihnachtsferien gut, sagt Hermann Fercher von Lech-Zürs-Tourismus. Durch die schneearmen Dezember der letzten Jahre waren viele Urlauber zurückhaltend. Doch mit dem Neuschnee steige die Nachfrage von Tag zu Tag.