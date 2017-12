Snowboard: Podestplätze für Vorarlberger

Beim Snowboard-Weltcup am Hochjoch im Montafon dürfen sich die Vorarlberger Alessandro Hämmerle und Markus Schairer über Podestplätze freuen. Hämmerle wurde am Samstag Zweiter, Schairer Dritter.

Hämmerle musste sich am Samstag im großen Finale bei Schneetreiben nur dem Australier Jarryd Hughes geschlagen geben, Schairer kämpfte im Finish Olympiasieger Pierre Vaultier um Millimeter nieder.

Abgeschlossen wird der Cross-Weltcup im Montafon am Sonntag (11.15 Uhr) mit einem Teambewerb der Snowboarder

Hämmerle: „Brutale Waffe unter den Füßen“

Nach dem Doppelsieg für Hämmerle vor Schairer vor zwei Jahren sowie der Vorjahres-Pleite lieferten die beiden Montafoner Lokalmatadore diesmal wieder Top-Ergebnisse ab. „Ich hatte eine brutale Waffe unter den Füßen“, erklärte Hämmerle. „Natürlich hätten wir gerne den Sieg geholt, aber Zweiter und Dritter ist auch nicht schlecht“, ergänzte der Vorarlberger nach seinem bereits zweiten Saison-Podestplatz. „Nach der Enttäuschung vom letzten Jahr tut das besonders gut, wenn man beweisen kann, dass man es doch drauf hat.“

Schairer: „Zweitwichtigstes Rennen nach Olympia“

Ähnlich argumentierte Schairer: „Sechstes Rennen und viertes Podest, das spricht für uns. Das hier ist ja für uns das zweitwichtigste Rennen nach Olympia“, sagte der 30-jährige Ex-Weltmeister. „Es war ein richtiger Kampf. Die Piste ist vom Schneefall immer langsamer geworden und man musste sich immer eine neue Taktik überlegen“, erklärte Schairer. Er sei mit dem Ergebnis sehr zufrieden - ohne Tiefschnee wäre er aber vielleicht noch weiter vorne gelandet, gab er zu bedenken.

Landesrätin gratulierte

Sportlandesrätin Bernadette Mennel (ÖVP), die dem Rennen am Samstag gemeinsam mit Landtagspräsident Harald Sonderegger (ÖVP) beiwohnte, gratulierte den beiden erfolgreichen Boardercrossern und überbrachte Glückwünsche des Landes. Mennel und Sonderegger sprachen am Samstag in einer Aussendung auch dem gesamten Organisationsteam rund um Christian Speckle Dank und Wertschätzung aus.

