Bregenzerwälder ist „Zivildiener des Jahres“

Der 19-jährige Mathias Hänsler ist in Wien als Vorarlbergs „Zivildiener des Jahres“ ausgezeichnet worden. Hänsler absolvierte seinen Zivildienst im ifs Haus Lustenau, wo er sich für unbegleitete Flüchtlinge einsetzte.

Der Bregenzerwälder war von Juli 2016 bis März 2017 in Lustenau tätig. In dieser Zeit begleitete Hänsler die Flüchtlinge zu wichtigen Terminen oder ging mit ihnen Skifahren. Laut Leiterin Negin Salzgeber sei der 19-Jährige „mehr als nur ein Zivildiener“ gewesen. „Er war für viele Jugendliche ein Freund, eine Ankerperson und ein Vorbild.“ Kürzlich wurde er für seine Leistung in Wien ausgezeichnet.

BMI

Mit dem Preis geehrt werden junge Männer, die durch ihr besonderes Engagement, ihre Persönlichkeit, ihre Zivilcourage oder ihren Beitrag zu einem besseren Zusammenleben beispielgebend für andere sind.