Budget 2018 sorgt für Diskussionen im Landtag

Der Landtag hat am Mittwochvormittag den Budgetvoranschlag für das kommende Jahr diskutiert. 1,863 Milliarden Euro werden im kommenden Jahr ausgeben. Die Regierungsparteien sehen ein solides Budget. Die Oppositionsparteien erinnert es an alte Zöpfe.

Vorarlberg stehe nicht perfekt da, aber so gut wie schon lange nicht mehr, so sieht Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) den aktuellen Zustand des Landes. Die Daten für Wirtschaft und Arbeitsmarkt ließen einen optimistischen Blick auf 2018 zu. Der Wegweiser zeige klar in Richtung Vollbeschäftigung. Herausforderungen sieht er etwa im digitalen Wandel, in der E-Mobilität, und natürlich in der Integration, sagt Wallner.

FPÖ sieht Versäumnisse in der Integration

Bei der Integration ortet die FPÖ das größte Versäumnis der Regierung im neuen Budget. Laut Klubobmann Daniel Allgäuer ist Schwarz-Grün noch immer nicht bereit, das Sozialsystem den neuen Bedingungen anzupassen. SPÖ-Klubchef Ritsch kritisierte insgesamt die Art der Politik der ÖVP. Der Blick nach vorne fehle völlig, meint Ritsch. NEOS-Abgeordnete Sabine Scheffknecht vermisst im Budget die nötigen Visionen. Als Beispiel nennt sie den Sozialbereich.

Grüne: Landtag muss zusammenhalten

Die Zustimmung zu Einschränkungen der Mindestsicherung sei ein schwerer Brocken für die Grünen gewesen. Um das derzeit gute Niveau - so Klubobmann Adi Groß - zu halten, müsse der Landtag zusammenhalten. „Für mich spricht es schon Bände, wenn die FPÖ sagt, dass das solidarische Sozialsystem ein Grund dafür sei, das Budget abzulehnen“, sagt Groß.

Der Haushalt 2018 sei zukunftsfähig, betonte ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück, und warf der Opposition vor, rein parteipolitisch zu agieren. Allein die Tatsache, dass es keine Abänderungsanträge gegeben habe, zeigten, dass man nicht an Sachlösungen interessiert sei.

