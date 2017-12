Prozessbeginn um Bludenzer Wahlkartenaffäre

Am Landesgericht Feldkirch beginnt am Montag der Prozess in der Bludenzer Wahlkartenaffäre. Angeklagt sind eine Beamtin, der ehemalige ÖVP-Wahlkampfleiter und zwei Helfer. Sie müssen sich wegen Missbrauchs der Amtsgewalt verantworten.

Fast genau zwei Jahre nach der Bürgermeisterstichwahl in Bludenz stehen die vier Angeklagten nun vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hatte die Ermittlungen übernommen, weil die Staatsanwaltschaft in Feldkirch befangen war.

Vorwurf der gesetzwidrigen Wahlkartenausgabe

Der Beamtin wird vorgeworfen, in 195 Fällen Wahlkarten für die Briefwahl über den Antrag dritter Personen ausgestellt und ausgegeben zu haben. Sie soll auch die drei anderen Angeklagten angewiesen haben, auf diese Art und Weise Wahlkarten auszustellen. Nach dem Vorarlberger Gemeindewahlgesetz hätten die Beschuldigten die Identität der Wahlberechtigten prüfen müssen und hätten die Wahlkarten nur über einen mündlichen oder schriftlichen Antrag des Wahlberechtigten ausstellen dürfen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Innsbruck hat der ÖVP-Wahlkampfhelfer in 81 Fällen die Wahlkartenbestellungen weitergeleitet. Die beiden Wahlhelfer sollen in einem bzw. drei Fällen Wahlkarten ohne Wissen der betroffenen Wähler beantragt und auch ausgestellt bekommen haben. Alle Angeklagten bestreiten die Vorwürfe. Für den Prozess sind insgesamt drei Verhandlungstage eingeplant.

