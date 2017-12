Sturm führt zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen

Am Sonntag haben Sturmwinde in ganz Vorarlberg zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Bis zum Nachmittag wurden 35 Einsätze registriert, teilte die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) auf ORF-Anfrage mit.

Die Feuerwehreinsätze konzentrierten sich laut RFL vor allem auf die Rheindelta-Gemeinden Gaißau und Höchst sowie auf deren Nachbarn Lustenau und Hohenems. Schwerwiegende Zwischenfälle blieben vorerst aus. Man habe es mit „typischen Sturmschäden“ wie eben umgestürzten Bäume zu tun gehabt, hieß es bei der RFL.

Privat/Ganthaler

Feldkirch: Baum stürzt auf Hausdach

In Feldkirch-Altenstadt stürzte ein Baum auf ein Hausdach und durchbrach ein Dachfenster. Die Bewohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Raum befand, kam mit dem Schrecken davon. Die Feuerwehr Altenstadt zersägte den Baum und half beim Abdecken des kaputten Daches.

In Bürs war gegen 13.00 Uhr ein belgisches Ehepaar auf der Brandnerstraße (L82) unterwegs, als dort ein Baum vom Sturm entwurzelt wurde und auf das Auto des Ehepaars fiel. Ein Ast des Baumes durchbohrte dabei die Motorhaube des Wagens und beschädigte auch die Windschutzscheibe.

Stillstand bei Skiliften

In den Skigebieten war an einen normalen Ablauf nicht zu denken. Vor allem in den höher gelegenen Regionen wurden viele Liftanlagen und Seilbahnen aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb genommen. In Brand etwa fegte der Wind mit einer Geschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde über die Gipfel.

Privat/Köberle

Starke Böen für Montag prognostiziert

Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) herrschte am Sonntag in Vorarlberg Föhn in Sturmstärke mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Über Nacht dürfte es laut Experten zu einer Beruhigung kommen. Am Montag könnte der Föhn in den dafür typischen Tälern allerdings Orkanstärke erreichen und damit sogar noch stärker sein als Vortag, so die ZAMG.

Sicherheitslandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) rät für die kommenden Stunden zu erhöhter Wachsamkeit. „Verfolgen Sie die aktuellen Wetterprognosen und meiden Sie Spaziergänge im Wald, Alleen oder Parks. Auch unnötige Autofahrten sollten vermieden werden. Besonderes Augenmerk sollte auch auf nicht ausreichend befestigte temporärer Bauten wie Baugerüste oder auch Weihnachtsdekoration gerichtet werden“, so der Landesrat.