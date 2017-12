Lebensmittelverschwendung leicht rückläufig

In Vorarlberg werden im Jahr pro Person elf Kilogramm Lebensmittel verschwendet. Langsam aber doch würden Infoveranstaltungen und die Sensibilisierung wirken, sagt Harald Feldmann vom Land Vorarlberg.

Die Lebensmittelverschwendung spiegelt sich auch in der Geldtasche wider. Pro Vorarlberger Haushalt werden so jährlich an die 300 Euro aus dem Fenster geworfen.

Mehr Bewusstsein bei Konsumenten

Laut Harald Feldmann von der Abteilung Abfallwirtschaft beim Land Vorarlberg ist langsam aber doch Besserung in Sicht. Die Menge an vergeudeten Lebensmitteln gehe zumindest leicht zurück. Projekte wie die kürzlich vorgestellte Vorarlberger Genuss-Box in der Gastronomie sollen dabei helfen. Damit können Reste aus Restaurants oder Großküchen mit nach Hause genommen werden.

Auffallend sei jedoch, so Vito Mussner von Slow Food Vorarlberg, dass die Menschen in Vorarlberg immer mehr auf Regionalität und Saisonalität schauen. Die Qualität der Produkte sei den Konsumenten zunehmend wichtiger. Da diese Produkte oft aber auch teurer seien, gehen die Konsumenten laut Mussner bewusster einkaufen.