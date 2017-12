HTL Rankweil: Schüler bauen Übungshäuser

An der HTL Rankweil wird Wert auf praxisorientiertes Lernen gelegt. Seit mehreren Jahren werden dort Übungshäuser gebaut. Nun haben Schüler, Lehrer und Sponsoren die Fertigstellung der zwei jüngsten Übungshäuser gefeiert.

Großzügige Sponsoren aus der Wirtschaft, motivierte Schüler und engagierte Lehrer - das sind die Zutaten für ein schulisches Vorzeigeprojekt für ganz Österreich: die Übungshäuser an der HTL in Rankweil. Insgesamt 140 Schüler haben in den vergangenen zwei Jahren beim Bauen selber Hand angelegt.

Vorzeigeprojekt in ganz Österreich Großer Bahnhof an der HTL Rankweil. Schüler, Lehrer und Sponsoren feiern die Fertigstellung der zwei Übungshäuser. Stolz präsentieren die angehenden Bautechniker ihre Projektarbeiten.

Neben den handwerklichen Fähigkeiten lernen die Schüler wie ein Bau zeitlich abgewickelt wird. Eine wichtige Erfahrung für die angehenden Architekten, Bauleiter und Baumeister. Pro Haus wird Material um rund 100.000 Euro verbaut. Die verwendeten Materialien und Bauteile - wie etwa die Fenster - sind das Neueste, was es am Markt zu kaufen gibt.

Schon sieben Übungshäuser gebaut

54 Betriebe aus Österreich, der Schweiz und Deutschland sponsern das Projekt. Im Focus auch das Thema Nachhaltigkeit beim Bauen. Die Schüler arbeiten hauptsächlich im zweiten Schuljahr an den Häusern. Für sie ist dieses Praxisprojekt im schuleigenen Bauhof eine wichtige Ergänzung zur ganzen Theorie.

Sieben Übungshäuser wurden bislang im Bauhof der HTL Rankweil gebaut. Das Projekt wurde österreichweit ausgezeichnet. In den nächsten Tagen werden die Häuser - auch von Schülern - abgebaut. Und dabei wird gleich gelernt, wie ein optimales Recycling der wertvollen Baustoffe funktioniert. Danach wird die fünfte Generation der HTL-Übungshäuser gebaut.