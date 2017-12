Stockerlplatz für Strolz und Liensberger

Der Vorarlberger Alpinskiläufer Johannes Strolz hat erstmals in seiner Karriere ein Europacuprennen gewonnen. Der 25-Jährige holte sich am Freitag in Trysil den Sieg. Einen Stockerplatz gab es auch für Katharina Liensberger in Kvitfjell.

In der Gesamtwertung führen bei den Herren nach drei Rennen ex aequo Strolz und Marc Rochat (SUI) mit je 160 Zählern.

Einen Stockerplatz gab es am Freitag auch Liensberger: Die 20-jährige Vorarlbergerin wurde am Freitag im Riesentorlauf in Kvitfjell Dritte und eroberte den vierten Podestrang im fünften Saisonrennen. Der Sieg ging an die Schweizerin Vanessa Kasper, die sich 0,11 Sekunden vor der Norwegerin Kristine Haugen und 1,30 vor Liensberger durchsetzte.

