Brennenden Lkw aus Garage gefahren

Die Feuerwehr Nenzing hat Mittwochabend einen brennenden Lkw aus einer Garage bei einem Bauhof in Nenzing gefahren. Auf dem Vorplatz wurde der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Mittwoch gegen 17.30 Uhr. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich der Batterien war der in der Garage parkierte Lkw in Brand geraten. Die Brandmeldeanlage des Bauhofes löste Alarm aus.

Die Feuerwehr Nenzing rückte mit 15 Einsatzkräften an und fuhr den brennenden Lastwagen auf den Vorplatz, wo die Löscharbeiten erfolgten. Verletzt wurde niemand, die Garage blieb unbeschädigt. Am Lkw entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.