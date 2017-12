Prozess um Mord von Frastanz geht weiter

Der Prozess um die Ermordung einer hochschwangeren Frau in Frastanz geht am Montag weiter. Angeklagt ist der Ex-Freund des Opfers und Vater des ungeborenen Kindes. Er gibt an, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Am Dienstag wird seine jetzige Lebensgefährtin vernommen.

Etliche Zeugen sollen am Montag befragt werden - darunter auch Bekannte des Angeklagten und des Opfers. Neuerlich befragt wird auch der Angeklagte durch den Staatsanwalt und seine Verteidiger. Eine überraschende Wende seiner Aussage wird es wohl nicht geben - sein Verteidiger jedenfalls erklärte im Vorfeld, sein Mandant bleibe dabei, nichts mit der Tat zu tun zu haben. Die Anklage basiert überwiegend auf Indizien - mehr dazu in: Mordprozess: Angeklagter bestreitet Vorwürfe.

Derzeitige Lebensgefährtin ist vorgeladen

Für Dienstag ist die derzeitige Lebensgefährtin des Angeklagten vorgeladen. Bei ihrer Aussage geht es der Staatsanwaltschaft darum, ein mögliches Tatmotiv herauszuarbeiten. Denn ihr soll laut Staatsanwaltschaft die Schwangerschaft des Opfers nicht gefallen haben, das und allfällige Unterhaltszahlungen hätten den Angeklagten gestresst. Ein Urteil wird für Dienstagabend erwartet. Dem Angeklagten droht im Falle einer Verurteilung lebenslange Haft.