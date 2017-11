Energieautonomie kindgerecht erklärt

Das Energieinstitut Vorarlberg will mit Schulungsprogrammen Kinder und Jugendliche für das Thema Energieautonomie sensibilisieren. 70.000 Kinder und Jugendliche konnte man bereits erreichen.

Das Land Vorarlberg will bis 2050 energieautonom werden. Um Kindern und Jugendlichen näher zu bringen, was unter dem Begriff Energieautonomie überhaupt zu verstehen ist, hat das Energieinstitut Vorarlberg vor drei Jahren Workshops entwickelt, die an Vorarlbergs Kindergärten und Schulen durgeführt werden.

70.000 Kinder und Jugendliche konnte man bereits erreichen. Die Kosten von 100.000 Euro jährlich werden vom Land Vorarlberg und den Illwerken/VKW mitgetragen.

