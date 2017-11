Abschleppversuch: Mann klemmte zwischen Pkw

Ein 65-jähriger Mann ist am Mittwochvormittag in Au im Bregenzerwald beim Versuch, das Auto seiner Schwägerin abzuschleppen, zwischen den zwei Fahrzeugen eingeklemmt worden. Dabei erlitt er eine Reihe an Verletzungen.

Der 65-Jährige wurde laut Polizei von seiner Schwägerin zu Hilfe gerufen, nachdem sie mit ihrem Auto in einer steilen, mit Schnee bedeckten Hauszufahrt steckengeblieben war. Der Mann eilte zur Hilfe und parkte seinen Pkw mit angezogener Bremse rund einen Meter vor dem querstehenden Fahrzeug seiner Schwägerin.

Als er aber - zwischen den beiden Fahrzeugen kniend - das Abschleppseil einhängen wollte, geriet sein Auto trotz angezogener Handbremse ins Rutschen und klemmte den Mann ein. Nach der Erstversorgung wurde der 65-Jährige mit Verdacht auf Serienrippenbrüchen, Verletzungen im Schulter-, Brust- und Bauchbereich ins Krankenhaus eingeliefert.