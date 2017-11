Zumtobel lässt Flughafen in Oslo erstrahlen

Der Dornbirner Leuchtenhersteller Zumtobel hat das neue Terminal des Flughafens in der norwegischen Hauptstadt Oslo mit 21.200 LED-Leuchten ausgestattet. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf über fünf Millionen Euro.

Zudem wurde Zumtobel mit der Nachrüstung eines weiteren Flughafenbereichs mit Systemen für die Notfallbeleuchtung beauftragt.

Lichtsteuerung durch Messgerät

Für den Betreiber des Flughafens Oslo, war es laut Zumtobel besonders wichtig, dass die Leuchten des neuen Terminals optisch möglichst weitgehend mit der Beleuchtung in den bestehenden Teilen des Flughafens übereinstimmen. Der Lichtkonzern lieferte eine Kombination aus Standardprodukten und Leuchten, die sich durch besonders hohe Energieeffizienz auszeichnen.

Die Lichtsteuerung erfolgt mit Hilfe des sogenannten „Skyscanners“: Dabei misst ein Tageslichtmesskopf kontinuierlich das einfallende Sonnenlicht und regelt die Beleuchtung so, dass in jedem Raum nur so viel Kunstlicht wie notwendig beigesteuert wird, um eine optimale Kombination aus Kunst- und Tageslicht zu realisieren. Dabei wird auch die Lichtfarbe des Tageslichts berücksichtigt und auf die künstliche Beleuchtung im Terminal übertragen.