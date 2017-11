Großaufgebot bei Schlägerei vor Diskothek

Eine Schlägerei vor einer Harder Diskothek hat in der Nacht auf Samstag zwei Verletzte und ein Großaufgebot der Polizei gefordert. Ein Streit zwischen Security-Leuten und Gästen vor dem Lokal eskalierte. Ein Gast warf laut Polizei mit Steinen und drohte Security-Mitarbeitern mit einem Messer.

Gegen Mitternacht kam es laut Polizeiangaben vor der Diskothek „Nachtschicht“ zu Auseinandersetzungen zwischen Security-Mitarbeitern des Lokals und Gästen, welche in das Lokal wollten. Vor dem Eingang hatte sich eine lange Warteschlange gebildet, was zu diversen Meinungsverschiedenheiten zwischen Gästen und Security-Mitarbeitern führte. Auch ein 18-jähriger Mann und seine 17-jährige Freundin beschwerten sich.

Mit Absperrgitter und Flasche Türen eingeschlagen

Auf die verbale Auseinandersetzung folgte laut Polizei ein Raufhandel. Dabei erlitt der 18-Jährige vermutlich einen Nasenbeinbruch, außerdem mehrere Blutergüsse im Gesicht und am Oberkörper, seine 17-jährige Freundin erlitt einen Bluterguss im Beckenbereich. Der 18-Jährige schlug dann mit einem Absperrgitter und einer leeren Flasche zwei Glastüren im Eingangsbereich ein, berichtet die Polizei.

Security-Mitarbeiter mit Steinen beworfen

Ein weiterer Gast in der Warteschlange - ein 21-Jähriger - versuchte den Angaben zufolge, die Security-Mitarbeiter mit Steinen zu treffen, was ihm jedoch nicht gelang. Anschließend soll er den Security-Mitarbeitern mit einem Messer gedroht haben, um sich Zutritt zum Lokal zu verschaffen.

Gegen drei Security-Mitarbeiter und zwei der am Raufhandel beteiligten Personen - den 18- und den 21-Jährigen - wird Anzeige erstattet, unter anderem wegen Körperverletzung, schwerer Sachbeschädigung und versuchter Nötigung. Insgesamt waren zehn Streifenwagen der Polizei im Einsatz.

