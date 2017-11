Bahnangebot wird weiter ausgebaut

Wenn am 10. Dezember europaweit die Fahrpläne aktualisiert werden, wächst auch in Vorarlberg das Angebot von Bus und Bahn weiter. So wird es in den Nächten am Wochenende zusätzliche Züge zwischen Bludenz und Bregenz geben.

Neben stabileren Anschlüssen und Taktanpassungen ist eine der zentralen Neuerungen im Fahrplan 2017/18 ein „Rund-um-die-Uhr-Bahnverkehr“ am Wochenende zwischen Bregenz und Bludenz. Zusätzliche Regionalzugverbindungen schließen die bisherige Lücke im Takt zwischen 2.00 und 5.00 Uhr früh in den Nächten auf Samstag und Sonntag.

Sichere Heimkehr für Jugendliche ermöglichen

Die Nachfrage nach so einem „Nachtschwärmer-Zug“ sei groß, auch am Wochenende, so Mobilitätslandesrat Johannes Rauch (Grüne). „Wir haben das jetzt einfach eingeführt auf Beschluss des Landtages. Das hat auch einen Grund darin, dass es uns lieber ist, wenn die Jugendlichen sicher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause kommen können“, sagt Rauch.

Die gefährliche Alternative sei, dass junge Menschen - möglicherweise angetrunken - mit dem Auto fahren. Das wolle man mit dem neuen Angebot verhindern, so der Landesrat. Auch im Bregenzerwald und im Unterland wird das Busangebot am Abend und in der Nacht erweitert.

