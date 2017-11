Zuversicht bei Lohneverhandlungen für Handel

Am Mittwochnachmittag werden in Wien die Verhandlungen zum Kollektivvertrag der Handelsangestellten fortgesetzt. Die Verhandlungspartner gehen grundsätzlich zuversichtlich in die dritte Runde.

Für die knapp 20.000 Handelsangestellten in Vorarlberg könnte am Mittwoch eine wichtige Entscheidung fallen. Die Gewerkschaft in Wien hat als Ziel einen Mindestlohn in Richtung 1.700 Euro brutto ausgegeben. Regionalgewerkschafter Bernhard Heinzle sagt, im Unterschied zu den Metallverhandlungen seien die Voraussetzungen für einen positiven Abschluss gut, weil es der Branche gut gehe. Er rechne damit, dass es am Mittwoch oder in der nächsten Runde zu einem Abschluss kommen werde.

Metallerabschluss als Richtschnur

Michael Tagwerker, Spartengeschäftsführer des Handels in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, teilt die Einschätzung von Heinzle im Wesentlichen, verlangt aber eine Differenzierung. „Die Wirtschaftslage im Handel ist nicht schlecht, das ist richtig. Die Umsätze sind im Steigen. Allerdings muss man dazu sagen, dass es nicht allen Unternehmen so gut geht“, sagt Tagwerker.

Der Abschluss der Metaller mit einer dreiprozentigen Lohnerhöhung sei zwar eine Richtschnur, so Heinzle, aber auch nicht mehr. Der Abschluss werde um einiges über der als Berechnungsgrundlage festgelegten Inflation von 1,9 Prozent liegen. „Ob es die drei Prozent sind, kann ich derzeit nicht sagen“, sagt der Gewerkschaft.

Abschluss schlägt sich auf Preise nieder

Laut Tagwerker muss der Handel einen Ausgleich zwischen guten Preisen für die Kunden und guter Bezahlung für die Angestellten finden. „Jeder Gehaltsabschluss schlägt sich natürlich auf die Preise nieder. Und da sind wir aus diesem Grund in einem Spannungsfeld“, so der Spartengeschäftsführer. Handel und Metallbetriebe sind nach Angaben von Tagwerker nicht vergleichbar, weil sich die Metaller auf internationalen Märkten behaupten müssten.

Links: