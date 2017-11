Schwangere erwürgt: Prozess beginnt

Nachdem im November 2015 in Frastanz eine hochschwangere 28-Jährige erwürgt und angezündet worden war, sitzt ab heute der Tatverdächtige im Landesgericht Feldkirch auf der Anklagebank. Der Ex-Freund der Frau ist nicht geständig.

Der mittlerweile 28-jährige Staatsbürger der Dominikanischen Republik soll - nach den Erkenntnissen der Ermittler - in den frühen Morgenstunden des 4. November 2015 in die Wohnung der Schwangeren eingebrochen sein und sie im Schlaf mit bloßen Händen erwürgt haben. Anschließend soll er die Leiche mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet haben.

Bei dem Angeklagten handelt es sich um den Ex-Freund der Ermordeten, die zum Tatzeitpunkt im achten Monat schwanger war. Die Ermittler gehen davon aus, dass er der Vater des ungeborenen Kindes war, das ebenfalls ums Leben kam.

Angeklagter beschuldigte anderen Mann

Das Motiv gilt als unklar, es soll aber Streit über die Alimente-Zahlungen für das Kind gegeben haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Im Dezember 2016 beschuldigte er einen anderen Mann der Tat, was Ermittlungen nach sich zog und das Verfahren verzögerte.

Staatsanwalt Philipp Höfle legt dem 28-Jährigen Mord, Brandstiftung, gewaltsamen Schwangerschaftsabbruch sowie Störung der Totenruhe zur Last. Den Vorsitz in dem Geschworenenprozess führt Richter Martin Mitteregger. Der erste Verhandlungstag ist bis 20.00 Uhr angesetzt. Das Urteil wird voraussichtlich am zweiten Prozesstag, am 4. Dezember, gefällt. Dem Angeklagten droht lebenslange Haft.

