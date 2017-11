Dornbirn rüstet sich für Hallenrad-WM

In Dornbirn findet am kommenden Wochenende die Hallenrad-Weltmeisterschaft statt. Damit laufen die Vorbereitungen in der Dornbirner Messe auf Hochtouren. Es ist bereits die dritte Hallenrad-WM, die in Vorarlberg stattfindet.

Bereits in den Jahren 2002 und 2008 gastierte die Hallenrad-Weltmeisterschaft in Vorarlberg. Seit Montag laufen die Aufbauarbeiten in den Messehallen neun und elf in Dornbirn auf Hochtouren. Die Veranstalter erwarten an drei Wettkampftagen rund 10.000 Zuschauer.

130 Sportler aus 20 Nationen

Insgesamt 130 Sportler aus 20 Nationen werden ab Freitag um Kunstrad- und Radball-Medaillen kämpfen. Das Stadion in der Halle elf bietet mit vier großen Tribünen über 3.000 Sitzplätze. Schon jetzt sind nur mehr Restkarten erhältlich, die Halle wird voraussichtlich an allen drei Tagen ausverkauft sein, so OK-Chef Andreas Schnetzer.

Die offizielle Eröffnung der Hallenrad-WM mti großer Show und dem Einmarsch der Nationen findet am Freitagabend statt.