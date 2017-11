117 „ausgezeichnete Lehrbetriebe“ im Ländle

117 Vorarlberger Unternehmen ist am Montagabend das Gütesiegel „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ verliehen worden. Im Ländle sind derzeit rund 7.230 Lehrlinge in insgesamt 1.857 Betrieben in Ausbildung.

Seit 1997 wird das Prädikat „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ jährlich verliehen, es gilt für insgesamt drei Jahre. 26 Unternehmen wurden heuer zum zweiten Mal, 15 Unternehmen zum dritten Mal und 15 Unternehmen zum vierten Mal ausgezeichnet. 15 der ausgezeichneten Lehrbetriebe erhalten ihre Auszeichnung nun bereits zum fünften Mal und acht Betriebe zum sechsten Mal.

Neun der Lehrbetriebe erhalten seit 1999 ihre Auszeichnung in ununterbrochener Reihenfolge zum bereits siebten Mal. An 28 Unternehmen wurde die Auszeichnung heuer erstmalig vergeben.

Link: