Klimaschutzziele: Vorarlberg schneidet gut ab

Vorarlberg liege bei der Umsetzung der Klimaschutzziele gut im Plan. Laut dem Energieinstitut Vorarlberg sei das vor allem auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und des Radnetzes zurückzuführen. Bundesweit ist die Lage jedoch anders.

Die Klimaschutzmaßnahmen in Österreich sind „schlecht“. In der letzten Woche wurde in Bonn der Klimaschutzindex 2018 präsentiert und da landet Österreich laut der Umweltorganisation Germanwatch nur auf Platz 35 - gerade noch vor Thailand und Indonesien. In Vorarlberg sieht es jedoch anders aus, denn das westlichste Bundesland schneidet deutlich besser ab.

Klare Vorgaben wären nötig

Vorarlberg liegt eigentlich gut im Plan, was die gesteckten Klimaschutzziele betrifft, sagt Josef Burtscher vom Energieinstitut Vorarlberg. Gerade in den Bereichen Mobilität und bei Gebäudestandards seien die Maßnahmen für den Klimaschutz in den letzten Jahren stark verbessert worden. Auch bei Förderungen sei Vorarlberg gut unterwegs - im Gegensatz zum Bund, sagt Burtscher. Hier fehle es jedoch an klaren Zielen, so würden zwar viele Millionen in Förderungen gesteckt werden, jedoch nicht alle könnten davon profitieren. Damit auch Österreich die Klimaschutzziele erreicht, brauche es klare Vorgaben von der neuen Bundesregierung, Mut und natürlich auch Geld, um die Vorhaben dann umzusetzen.