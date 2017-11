Anna Stöckler ist die Kutscherin vom Arlberg. Seit fünf Jahren kutschiert sie Touristen durch die romantische Winterlandschaft. Nicht alle trauten ihr den Job am Anfang zu, doch nach und nach konnte sie überzeugen.

Sich mit den Pferden zu beschäftigen ist für Anna Stöckler eine Herzensangelegenheit und ein willkommener Ausgleich zur Arbeit in der Bank. „Ich bin ein Naturmensch und ich liebe es draußen zu sein“, sagt Stöckler. Das Vertrauen der Pferde müsse man sich erarbeiten, sie brauchen tägliche Zugneigung.

Am Anfang trauten ihr nicht alle Gäste zu, dass sie ein Pferdegespann führen könne. Einmal musste sogar ihr Vater einspringen, sonst wären die Gäste gar nicht eingestiegen, erzählt Stöckler. Doch in den letzten Jahren sei das nicht mehr vorgekommen.

Vorweihnachtlichen Stress lässt Stöckler erst gar nicht aufkommen, das spüren die Pferde sofort.

Kutscherin vom Arlberg

So wie damals, als Touristen in Langen am Arlberg reisten und dann per Schlitten abgeholt und nach Lech gebracht wurden, kutschiert die junge Frau ihre Gäste heute noch durch die Gegend.