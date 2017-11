Vergewaltigung: Fünf Männer freigesprochen

Am Landesgericht Feldkirch sind am Donnerstag fünf junge Männer vom Vorwurf der Vergewaltigung frei gesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte vier von ihnen vorgeworfen, vor drei Jahren ein zur Tatzeit 15-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben.

Der fünfte habe das Opfer vor der Tat eingeschüchtert, hieß es bei der Staatsanwaltschaft. Der Vergewaltigungsvorwurf konnte aber nicht bewiesen werden. Auch das Opfer habe sich immer wieder in Widersprüche verwickelt. Schuldsprüche gab es für zwei Angeklagte wegen Nötigung und pornografischer Darstellung Minderjähriger. Sie hatten den Geschlechtsakt mit dem Opfer gefilmt.

Die beiden wurden zu Geldstrafen verurteilt - in Höhe von 2.500 Euro und 1.200 Euro. Zudem müssen sie an das Mädchen ein Schmerzengeld von 1.500 Euro bezahlen. Die fünf Angeklagten nahmen das Urteil an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, somit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.