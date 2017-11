Fensterhersteller Zech erwartet Umsatzplus

Der Götzner Fensterhersteller Zech erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein starkes Umsatzplus. Nach Angaben der Wirtschaftspresseagentur rechnet das Unternehmen mit einem Geschäftsvolumen von mehr als 25 Millionen Euro.

Das wäre eine Umsatzsteigerung von 15 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2016. Roman Zech, der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens, begründet die Prognosen insbesondere mit zwei Großaufträgen aus der Schweiz und einem größeren Auftrag aus Deutschland.

Auch für 2018 optimistisch

Für ein Bauprojekt im Stadtzentrum von Düsseldorf produzierte Zech fast 1.300 Fenster. Und für ein Residence- und Hotelprojekt im schweizerischen Andermatt lieferte das Unternehmen rund 780 Fenster mit einem Auftragsvolumen von etwa 2,5 Millionen Schweizer Franken. Nach drei Jahren mit Verlusten sollen heuer laut Zech deutlich schwarze Zahlen erzielt werden.

Auch für das Geschäftsjahr 2018 zeigt sich Zech optimistisch. So habe man in Feldkirch einen Großauftrag in Höhe von mehr als einer Million Euro erhalten. Für das aus zwei Gebäuden bestehende Immobilienprojekt produziere man rund 650 Fenster in hoher Qualität, so der Unternehmer.