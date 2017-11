Klimaschutzpreis für Lustenauer Vetterhof

Der Vetterhof in Lustenau ist am Montag in Wien mit dem Österreichischen Klimaschutzpreis ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung erhielt der landwirtschaftliche Betrieb für das Projekt „Vetterhof-Gemüsekiste“.

Der Österreichische Klimaschutzpreis wird seit zehn Jahren vom ORF und dem Lebensministerium verliehen. Aus 173 eingereichten Projekten wurden heuer per Publikumswahl vier Gewinner ermittelt.

ORF

Auszeichnung als Ansporn

Es sei die größte Auszeichnung, die es im Bereich Umwelt und Naturschutz gebe, sagte Simon Vetter vom Vetterhof nach der Preisverleihung. „Es freut uns natürlich unglaublich, dass wir mit unserer Kooperation mit den ‚Pedal Piraten‘ diesen Preis nach Vorarlberg holen haben können“, so Vetter. Die Auszeichnung sei ein großer Ansporn, die bisherige Arbeit fortzusetzen.

Vetterhof

Der ORF präsentiert die Höhepunkte der Preisverleihung im ORF-Servicemagazin „konkret“ am Dienstag, dem 14. November um 18.30 Uhr in ORF 2 und zeigt eine ausführliche Nachschau in einem „konkret spezial“ am Donnerstag, dem 16. November, um 22.55 Uhr in ORF 2. ORF III berichtet über die Gala am Freitag, dem 17. November um 14.20 Uhr.

Zustellung der „Gemüsekiste“ per Rad

Gut 600 Haushalte beziehen wöchentlich Biogemüsekisten vom Vetterhof aus Lustenau. Die Zustellung erfolgt weitgehend per Lastenrad oder Elektroauto. Geliefert wird, was gerade Saison hat. Kompost und eine vielseitige Fruchtfolge mit Zwischenfrüchten und Gründüngungspflanzen halten die Felder fruchtbar.