Spatenstich für neues Kleinwasserkraftwerk

In Brand erfolgte am Montag der Spatenstich für den Bau des Kleinwasserkraftwerks Alvierbach. Das neue Kraftwerk der Vorarlberger Kraftwerke AG soll ab Frühjahr 2019 Ökostrom für 1.700 Haushalte in Brand und Bürs liefern.

Das Krafthaus für die Ökostromanlage wird laut VKW in der Nähe der bestehenden Tschapina Bachfassung der Firma Getzner errichtet. Für das Regelarbeitsvermögen von 8,5 Gigawattstunden wird eine vertikale, sechsdüsige Peltonmaschine sorgen.

illwerke vkw

Die Engpassleistung wird rund 2.000 Kilowatt betragen. Das Wasser des Alvierbachs wird über eine mehr als drei Kilometer lange Druckrohrleitung zum Krafthaus geführt.

Kosten von 8,2 Mio. Euro

Zur Errichtung des Kraftwerks wurde eigens die Kleinwasserkraftwerk Alvierbach GmbH gegründet. Die VKW hält derweil noch hundert Prozent der Anteile. Das Kleinwasserkraftwerk soll laut Unternehmen allerdings ein Gemeinschaftsprojekt werden. Bereits fix sei die Beteiligung der Stadt Bludenz. Mit weiteren Partnern würden derzeit Abstimmungen zu einer Beteiligung erfolgen. Die Kosten für die Errichtung des Kleinwasserkraftwerks werden mit rund 8,2 Millionen Euro beziffert.