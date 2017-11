Auto kracht in Bushaltestelle

In der Nacht auf Sonntag ist ein Autolenker mit seinem Fahrzeug in eine Bushaltestelle in Muntlix gefahren. Er wurde dabei leicht verletzt, die Haltestelle wurde komplett zerzstört.

Der Unfall ereignete sich in der Arkenstraße auf Höhe der Bushaltestelle Kreuzstraße. Der 60-jährige Lenker aus Götzis kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und fuhr gegen das Bushäuschen. Wie der Mann angab, war Sekundenschlaf die Ursache für den Unfall.

Der Lenker erlitt leichte Verletzungen, Pkw und Bushaltestelle wurden stark beschädigt. Die Feuerwehr Zwischenwasser entfernte herunterhängende Glasplatten und säuberte die Unfallstelle von der vielen Scherben.