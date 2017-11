Lehrermangel laut Mennel nur vorübergehend

Laut Bildungslandesrätin Bernadette Mennel ist nur vorübergehend mit einem Lehrermangel zu rechnen, kurzfristige Einschränkungen seien aber nicht ausgeschlossen. Das geht aus einer Anfragebeantwortung hervor.

NEOS richtete sich mit einem umfangreichen Fragenpaket rund um einen drohenden Lehrermangel in einer Anfrage an ÖVP-Bildungslandesrätin Mennel. Außerdem wurde dabei das niedrige Bildungsniveau thematisiert. Vergleichsstudien und Ergebnisse für das Bildungsniveau seien gerade in Vorarlberg unterdurchschnittlich.

Mennel: Bedarf kann abgedeckt werden

Für das laufenden Schuljahr haben 60 Studienanfänger in Vorarlberg ihre Ausbildung zum Pflichtschullehrer begonnen. Möglich wären 90 Studierende, so Mennel in der Anfragebeantwortung. Auch bei den höheren Schulen sei die Situation ähnlich: Hier sind 59 Studienplätze belegt, möglich wären ebenfalls 90. Aktuell könne der gesamte Lehrerbedarf aber abgedeckt werden, so Mennel.

Bei unvorhergesehen Personalausfällen sei der Unterricht ab dem ersten Schultag sichergestellt. Die Handhabung in solchen Fällen werde an den Schulen unterschiedlich geregelt. Aktuell stehen 17 Lehrepersonen als Reserve zur Verfügung.

Keine PH-Absolventen im kommenden Herbst

Kommenden Herbst wird es - aufgrund der neuen Ausbildung - keine PH-Absolventen geben. Das ist nach Angaben des Landes Vorarlberg aber mit den ohnehin zusätzlichen 500 Lehrern abgedeckt, die das Land auf eigene Kosten eingestellt hat. Vorübergehende Einschränkungen könnten aber nicht ausgeschlossen werden.

