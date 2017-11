Erster Schnee stimmt Skigebiete zuversichtlich

Vorarlbergs Skigebiete stehen bereits in den Startlöchern. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen, die Beschneiungsanlagen sind teils schon in Betrieb. Mit Zuversicht blicken die Skilift-Betreiber in die heurige Wintersaison.

Am Golm laufen die Beschneiungsanlagen bereits auf Hochtouren. Ein Schneedepot wird geschaffen, damit die Skisaison heuer wie geplant Ende November starten kann, sagt Judith Grass von den Skiliften am Golm. Wenn der Dezember nicht derartig föhnig wird wie im vergangenen Jahr, stehe dem nichts entgegen.

Erster Schnee wirkt sich positiv auf Buchungslage aus

Am Diedamskopf und in Warth-Schröcken werden am 8. Dezember die Lifte eingeschaltet. Der erste Schnee wirkt sich laut Thomas Übelher von den Skiliften Warth bereits positiv auf die Buchungslage aus: „Sobald der erste Schnee fällt klingen die Telefone in den Tourismusbetrieben nahezu durchgehend“. Im Tal liege derzeit an die 20 cm Schnee, am Berg rund einen halben Meter. Gerald Grabherr von den Bergbahnen am Diedamskopf hofft auf einen kalten November und Dezember, damit die Schneekanonen so bald wie möglich in Betrieb gehen können. An die zehn Schneekanonen seien bereits im Skigebiet aufgestellt, nur die Minusgrade würden noch fehlen. Um ordentlich Kunstschnee produzieren zu können, braucht es laut Grabherr um die Minus vier Grad.

Lediglich in Lech ist die Stimmung noch verhalten. Laut Michael Manhart von den Skiliften Lech liege derzeit mit einem halben Meter noch recht wenig Naturschnee, und zum täglich zu beschneien sei es derzeit noch zu warm oder am Gipfel zu windig. Der geplante Saisonstart am 1. Dezember könne deshalb nicht garantiert werden. Die Wetterprognosen für die kommenden Tage stimmen die Zuständigen am Arlberg jedoch optimistisch, sagt Klaus Huber von Ski Arlberg. Mit den vorhergesehenen kalten Temperaturen sei die regelmäßige Beschneiung am Arlberg bald gut möglich.

Skitickets: Preise wurden angehoben

Bereits am 1. Oktober haben die Vorarlberger Skigebiete mit dem Saisonkartenvorverkauf begonnen. Vor der bevorstehenden Wintersaison wurden die Preise für die Skitickets um rund drei Prozent angehoben. Durchschnittlich zahlt ein Vorarlberger heuer für eine Tageskarte 36 Euro - mehr dazu in: Ski-Tageskarte kostet durchschnittlich 36 Euro.