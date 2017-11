Brand in Lagerhalle in Altach gelöscht

In Altach ist in der Nacht auf Mittwoch Feuer in einem Lager für Wärmestoffe ausgebrochen. Eine Nachbarin alarmierte die Feuerwehr. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Eine Nachbarin hatte Feuerschein in dem an sich leerstehenden Gebäude in Altach beobachtet. Die Frau alarmierte kurz nach Mitternacht die Feuerwehr. Es kam zu einem Großeinsatz, zu dem auch die Feuerwehren Mäder, Götzis und Hohenems mit Drehleiter ausrückten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl in Vollbrand. In dem Gebäude wurde Isoliermaterial gelagert.

zurück von weiter

Das Feuer konnte laut Einsatzleiter rasch unter Kontrolle gebracht werden. Es ging vor allem darum, auch Nachbarhäuser zu schützen. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden. Gefährliche Stoffe entwichen laut Feuerwehr keine. Menschen kamen keine zu Schaden. In den Morgenstunden am Mittwoch wurden die letzten Glutnester bewacht. Über Schadenshöhe und Brandursache ist noch nichts bekannt.