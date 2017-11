Von Gegengewicht getroffen: Maler tot

Ein 41-jähriger Mann ist am Freitag in Wolfurt bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war mit Mal-Arbeiten an einem Parklift beschäftigt. Er wurde von einem Lift-Gegengewicht am Kopf getroffen.

Das Unglück passierte am Freitagnachmittag auf einem Firmengelände in Wolfurt: Zwei externe Maler waren mit Arbeiten in mehreren Metern Höhe beschäftigt, dabei standen sie auf zwei verschiedenen Lift-Plattformen.

Während ein 32-jähriger slowenischer Leasingarbeiter mit seiner Plattform nach oben fuhr, streckte der 41-Jährige seinen Kopf durch einen Querbalken seiner Plattform und bemerkte das herunterfahrende - mehrere hundert Kilo schwere - Gegengewicht nicht.