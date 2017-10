Elektroantrieb-Hersteller erwartet Rekordumsatz

Das Unternehmen Thien eDrives mit Sitz in Lustenau erwartet heuer erstmals einen zweistelligen Millionenumsatz. Laut Wirtschaftspresseagentur rechnet der Hersteller von Elektroantrieben mit 10,5 Millionen Euro.

Schon im vergangenen Geschäftsjahr sei der höchste Umsatz mit dem besten Ergebnis seit dem Management-Buy-Out im Jahr 2011 erzielt worden, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Reinhard Robitschko. Damals kam Thien eDrives auf ein Geschäftsvolumen von 9,8 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr wird laut Robitschko ein Zuwachs von etwa sieben Prozent erwartet. Auch die Ertragssituation für 2017 werde nach jetzigem Stand der Dinge wieder deutlich positiv ausfallen.

Wachsende Nachfrage von Kundenseite

Dass heuer der Umsatz weiter zulegen werde, hänge einerseits mit einer wachsenden Nachfrage von bestehenden Kunden zusammen. Dazu würden abseits der Serienfertigung auch reine Entwicklungsaufträge gehören, die Thien eDrives im Auftrag von Kunden durchführt.

Andererseits habe das Unternehmen heuer zwei neu wichtige Aufträge erhalten. Beim einen handle es sich um eine Motorengeneratoreneinheit für Hybridfahrzeuge, die Thien eDrives für einen deutschen OEM-Produzenten herstellt. Beim anderen Auftrag gehe es um eine von einem Vorarlberger Unternehmen entwickelte Windkraftanlage mit einer Leistung von 3.000 Watt.

650.000 Euro in Lustenau investiert

Thien eDrives ist mit 55 Mitarbeitern auf die Entwicklung und Produktion von Elektromotoren, Umrichtern und Antriebssystemen nach kundenspezifischen Anforderungen spezialisiert. Der Exportanteil liegt laut Unternehmen bei über 90 Prozent, wobei insbesondere in die DACH-Region geliefert wird. Heuer investierte Thien eDrives am Stammsitz in Lustenau rund 650.000 Euro in ein multifunktionales Dreh- und Fräszentrum und in zwei neue Wuchtanlagen.