Frächter suchen nach 500 Lkw-Fahrern

In Vorarlberg werden derzeit rund 500 Lkw-Fahrer dringend gesucht. Die Frächter fürchten aber aufgrund einer bevorstehenden Pensionierungswelle einen noch größeren Personalbedarf.

Laut Wirtschaftskammer reagieren die Frächter nun auf die Personalmisere. Einerseits sei man auf Jobmessen aktiv, um junge Menschen für den Beruf zu begeistern, andererseits würden Frächter Neueinsteigern oftmals den teuren Lkw-Führerschein bezahlen, sagt Frächter-Fachgruppenobmann Michael Zimmermann.

Personalsorgen bei den Frächtern Stress im Straßenverkehr, kaum Karrierechancen und eine schlechte Bezahlung: der Job des Lkw-Fahrers hat nicht gerade das beste Image.

Wirtschaftskammer: „Bezahlung kein Problem“

Laut Zimmermann wird in Vorarlberg zudem klar über dem Kollektivvertrag bezahlt. In vielen Unternehmen gebe es zudem Prämiensysteme. So könne ein erfahrener Lkw-Fahrer - inklusive Spesen - durchaus bis zu 2.400 Euro netto pro Monat verdienen.

Außerdem werde vermehrt auf die Vereinbarkeit Beruf und Familie geachtet, so Zimmermann. 4.000 Personen, die meisten davon Männer, lenken in Vorarlberg einen Lastkraftwagen, Tendenz steigend.