Hotel Walserhof: Konkurs wird zur Millionenpleite

Der Konkurs des Hotels Walserhof in Faschina droht zu einer Millionenpleite zu werden. Laut Wirtschaftspresseagentur bekommen die Gläubiger auf anerkannte Forderungen von fast zwei Millionen Euro nur eine Quote von 1,7 Prozent.

Nach Angaben von Armin Rupp, dem Leiter des Kreditschutzverbandes von 1870 Vorarlberg, belaufen sich die anerkannten Forderungen auf rund 1,96 Millionen Euro. Von dem Verfahren waren bzw. sind 27 Gläubiger, davon elf Dienstnehmer, betroffen. Im Verfahren selbst habe es für die Gläubiger keine Besicherungen gegeben, so Rupp.

Auch Regionalbank soll betroffen sein

Ob außerhalb des Verfahrens anderwärtige Besicherungen bestehen, ist nicht bekannt. Wie die Wirtschaftspresseagentur berichtet, soll insbesondere eine Vorarlberger Regionalbank von dem Konkurs und den Forderungsausfällen betroffen sein. Über das Hotel Walserhof wurde vor fünf Jahren das Konkursverfahren eröffnet. Zuvor hatte das Hotel ein millionenschweres Sanierungsverfahren nicht geschafft.

Trotz dieser Millionenpleite hat es in Vorarlberg im vergangenen Jahr den österreichweit größten Rückgang an Firmeninsolvenzen gegeben - mehr dazu in Zahl der Insolvenzen weiter gesunken.