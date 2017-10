Begräbniskosten schwer vergleichbar

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) kritisiert die fehlende Ausschilderung von Preis und Leistung bei den österreichischen Bestattungsunternehmen. Auch bei den 18 aktiven Bestattern in Vorarlberg gibt es keine Preisliste im Internet.

Auf den Internet-Seiten der Vorarlberger Bestattungsunternehmen finden sich keine Preislisten. Ein schneller Preisvergleich ist also nicht möglich. Innungsmeister Peter Marent begründet dies mit den teils stark differierenden Anforderungen der Kunden, die auf einer Bestatter-Homepage nicht transparent darstellbar seien.

Die Arbeiterkammer (AK) bestätigt zumindest, dass es in den vergangenen Jahren in Vorarlberg keine Beschwerden bezüglich Bestattungsunternehmen gegeben habe.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) kritisiert die fehlende Ausschilderung von Preis und Leistung bei den österreichischen Bestattungsunternehmen. Von 85 österreichweit angeschriebenen Bestattern gab lediglich ein Viertel eine Antwort - und diese war teilweise spärlich oder nicht wirklich aussagekräftig.

VKI-Kritik an Bestattungsunternehmen

Was kostet eigentlich ein Begräbnis? Diese Frage rückt in den Tagen vor Allerheiligen wohl wieder ein wenig in den Vordergrund.