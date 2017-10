Autolenker fuhr hupend einen Fußgänger nieder

Ein unbekannter Autolenker hat in der Nacht auf Donnerstag in Dornbirn einen 20-jährigen Fußgänger angefahren. Der Lenker war zuvor laut Polizei hupend und in Schlangenlinien auf den Mann und seine Freundin zugefahren.

Der 20-Jährige wollte gegen 2.00 Uhr mit seiner Freundin die Bahnhofstraße überqueren als ein silber/grauer Pkw auf die beiden zufuhr. Der Mann wurde vom Auto erfasst und durch die Luft geschleudert. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Die Freundin blieb unverletzt.

Der Autolenker flüchtete hupend in Richtung Bahnhof und bog am Ende der Bahnhofstraße in die Dr. Anton Schneider Straße ab. Die Polizeiinspektion Dornbirn bittet um Hinweise.